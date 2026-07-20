HistoSonics oggi ha annunciato l'apertura del suo Histotripsy Training Center ampliato a Hong Kong, rafforzando così la posizione della città come centro di eccellenza per la formazione, la collaborazione clinica e l'innovazione in Asia.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260720489717/it/

Pictured at the expanded Histotripsy Training Center in Hong Kong. Front row (left to right): Dr. Angus Yuen, Chief Medical Officer, Gleneagles Hospital Hong Kong; Prof. Albert Chan, Director of Liver Cancer Surgery Centre, Gleneagles Hospital Hong Kong; Dr. Kenneth Tsang, Regional Chief Executive Officer, IHH Healthcare North Asia, and Chief Executive Officer, Gleneagles Hospital Hong Kong; Dr. Vince Lau, Director of Interventional Radiology Centre, Gleneagles Hospital Hong Kong; Dr. Joe Herman, Vice President, Medical Affairs, HistoSonics. Back row (left to right): Jay Lee, APAC Regional Manager, HistoSonics; Eric Kwong, Hong Kong Sales Manager, Transmedic; Matt Brown, Director of OUS Professional Education, HistoSonics.

Originariamente inaugurato nel maggio 2025 presso il Gleneagles Hospital Hong Kong, il centro è stato la prima struttura specializzata nella formazione per l'istotripsia in Asia. Fin dalla sua apertura, il centro accoglie medici provenienti da tutta la regione, offrendo loro formazione pratica e osservazione clinica, aiutando così ad accelerare l'adozione dell'istotripsia in tutta l'Asia.

La struttura ampliata garantirà la crescente domanda di formazione medica con migliori capacità di addestramento pratico, osservazione clinica e programmi didattici multidisciplinari.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260720489717/it/

Contatti per i media

Rebecca Koupal

Direttore senior del marketing

612-483-6378

Rebecca.Koupal@HistoSonics.com

Kimberly Ha

KKH Advisors

917-291-5744

kimberly.ha@kkhadvisors.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire