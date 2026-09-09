Hirect (NSE: HIRECT), un importante produttore di sistemi elettrici e di elettronica di potenza altamente resistenti destinati al materiale rotabile delle reti ferroviarie, presenterà in anteprima il suo nuovo sistema di propulsione per locomotive da 6.000 CV in occasione di InnoTrans 2026, che si terrà a Berlino dal 22 al 25 settembre. L'azienda annuncerà inoltre il suo primo ordine di sviluppo per un sistema di propulsione completo per convogli, che garantirà la potenza e il sistema di trazione per la flotta di convogli MEMU (Mainline Electrice Multiple Unit) di prossima generazione di Indian Railways.

Il sistema di trazione della locomotiva da 6.000 CV di Hirect è stato progettato, ideato e prodotto interamente in-house, inclusi gli inverter e convertitori di trazione IGBT con raffreddamento a liquido e il software di controllo proprietario. Il sistema quest'anno ha portato a termine il processo di collaudo, dopo aver trasportato merci su una locomotiva WAG-9 con i cicli di lavoro intensi dell'India e nelle condizioni termiche impegnative del suo ambiente operativo.

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