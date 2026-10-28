Hightouch, la principale piattaforma agentica di marketing, oggi ha annunciato una partnership con Independent Media, casa editrice de The Independent. Independent Media utilizzerà Hightouch per connettere i suoi dati sui consumatori agli strumenti di marketing.

Con Hightouch, l'azienda invierà ai lettori offerte più rilevanti di associazione e di abbonamento, creerà fasce di pubblico più solide per i suoi partner pubblicitari e amplierà la sua attività affiliata e di e-commerce.

“Approfondire i rapporti con i consumatori e garantire valore autentico ai nostri partner commerciali richiede passare facilmente dall'analisi all'azione”, ha dichiarato Krishan Gandhi, Direttore di Intelligence e monetizzazione dei dati per Independent Media.

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Patrick Lenihan

hightouch@gravitystrat.com

Gravity Strategic Partners





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