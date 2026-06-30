Hengrui Pharma, un'azienda farmaceutica globale che si concentra sull'innovazione scientifica e tecnologica, e Novaliq GmbH (“Novaliq”), un'azienda biofarmaceutica che si concentra su terapie oculari innovative e di altissimo livello basate sulla sua esclusiva piattaforma con tecnologia senz'acqua EyeSol ® , hanno annunciato oggi, 23 giugno 2026, che la China National Medical Products Administration (NMPA) ha approvato Heng Yi ® (soluzione oftalmica con ciclosporina allo 0,1%) per il tratttamento di pazienti affetti dalla malattia dell'occhio secco, con l'obiettivo di aumentare la secrezione lacrimale in pazienti con ridotta produzione di lacrime e migliorare i sintomi della malattia.

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Heng Yi

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