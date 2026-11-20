Helical Fusion Co., Ltd., azienda di energia da fusione che sviluppa impianti energetici con valore commerciale basati sulla tecnologia Helical Stellarator, è stata scelta ufficialmente per un importante programma di finanziamento del governo giapponese conferito dal Ministero dell'Economia, del Commercio e dell'Industria (METI).

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20261118952966/it/

L'importo massimo della sovvenzione statale è di circa 19,2 miliardi di yen (126 milioni di dollari USA). Il progetto, supportato dal finanziamento, dovrebbe continuare fino al febbraio 2029.

Attraverso l'Helix Program, Helical Fusion guida la progettazione complessiva dell'impianto e l'integrazione dei sistemi, avvalendosi di studi condotti dagli istituti nazionali di ricerca nipponici e delle competenze ingegneristiche e produttive di circa 40 aziende in Giappone.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261118952966/it/

Helical Fusion

Ufficio delle comunicazioni e degli affari pubblici

contact@helicalfusion.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire