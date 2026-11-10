Heitman LLC (“Heitman”), società globale di gestione degli investimenti immobiliari, oggi ha annunciato il lancio di Talli, una nuova piattaforma scandinava di self-storage (spazi modulari multiuso) con accesso autonomo creata attraverso l'acquisizione di una quota di maggioranza dell'attività operativa di locazione di Talliosake Oy (“Talliosake”). Talliosake resterà un investitore di minoranza in Talli. Completata per conto della strategia europea del valore di Heitman, l'operazione crea una piattaforma per l'espansione in Finlandia e in Svezia e sviluppa la presenza scandinava di Heitman nel settore self-storage a seguito dell'acquisizione della piattaforma Servistore in Svezia nel 2024.

La piattaforma Talli riunisce il team esperto di gestione che ha guidato la crescita di Talliosake e le risorse globali operative e di investimento di Heitman. Dal 2010, Talliosake ha fornito oltre 6.400 unità di self-storage con accesso autonomo in 230 proprietà in Finlandia e in Svezia, sviluppando profonde competenze in materia di acquisizione, pianificazione, sviluppo, locazione e gestione di beni immobiliari. Insieme, Heitman e Talliosake continueranno ad sviluppare moderne strutture di self-storage con accesso autonomo in entrambi i mercati.

“La Finlandia e la Svezia sono mercati frammentati, caratterizzati da un'offerta insufficiente e da una forte domanda di strutture di self-storage con accesso autonomo da parte di clienti sia aziendali che residenziali”, ha spiegato Caleb Mercer, AD di Private Equity Europe. “Heitman vanta una profonda esperienza nel settore del self-storage, compreso il sostegno alla crescita e alla possibile offerta pubblica iniziale (IPO) di Shurgard, attualmente il più grande proprietario e gestore di self-storage in Europa. Queste dinamiche favorevoli presentano un'occasione per creare un'importante piattaforma di self-storage con accesso autonomo in Scandinavia. Siamo entusiasti di collaborare con il team esperto di Talliosake”.

La piattaforma Talli verrà diretta dall'attuale team dirigente di Talliosake, supportato da Heitman. Mentre l'attività di Talliosake è principalmente incentrata sullo sviluppo e sulla vendita di unità individuali di self-storage con accesso autonomo, Talli seguirà una strategia di sviluppo finalizzata alla proprietà di immobili, creando e gestendo proprietà di self-storage con accesso autonomo che producono reddito per la proprietà a lungo termine di Talli. Heitman e il team dirigente ritengono che questo approccio consentirà alla piattaforma di ampliare l'attività, migliorare l'esperienza cliente e creare un importante portafoglio di self-storage di qualità istituzionale in Finlandia e in Svezia.

“Abbiamo passato oltre 15 anni a sviluppare il nostro concetto di self-storage con accesso autonomo”, ha spiegato Mikko Lahtinen, AD di Talli Nordics . "Ci avvaliamo di un team esperto e competente, con una solida comprensione del mercato. Mentre procediamo alla prossima fase di accelerazione della nostra crescita, il nostro obiettivo è creare una serie di unità di self-storage con accesso autonomo in Finlandia e Svezia per imprenditori, aziende e consumatori. Questa collaborazione con Heitman garantisce al nostro team le risorse e la base a lungo termine per sviluppare Talli in una delle maggiori piattaforme di self-storage con accesso autonomo nella regione scandinava”.

Il portafoglio iniziale consiste in 15 proprietà di self-storage con accesso autonomo, di cui 11 in Finlandia e 4 in Svezia, assieme ad ulteriori opportunità di crescita in programma. Heitman e Talliosake prevedono di sviluppare il portafoglio attraverso una gamma di miglioramenti fisici e operativi.

INFORMAZIONI SU HEITMAN:

Heitman è una società globale di gestione degli investimenti immobiliari con un portafoglio di oltre 49,1 miliardi di dollari in patrimoni in gestione al 30 settembre 2026. Fondata nel 1966 e con sede globale a Chicago, Heitman dispone di 11 sedi in tutto il mondo ed è un attore di rilievo nei mercati immobiliari e dei capitali a livello globale. Heitman realizza investimenti immobiliari attraverso fondi di private equity, prestiti e titoli immobiliari quotati in borsa.

INFORMAZIONI SU TALLIOSAKE:

Fin dall'introduzione del suo concept nel 2010, Talliosake è stata un'azienda pioniera nel settore del self-storage con accesso autonomo in Finlandia e Svezia. Le sue unità di self-storage con accesso autonomo mettono a disposizione di clienti aziendali e residenziali spazi da utilizzare come magazzini, laboratori, officine e spazi produttivi e commerciali. Talliosake ha realizzato oltre 230 edifici comprendenti più di 6.400 unità, un record che riflette la solidità del suo concept. Oltre lo sviluppo, Talliosake offre servizi di gestione e locazione a investitori istituzionali e privati. L'azienda è guidata da un team di titolari-amministratori impegnati con decenni di esperienza nel settore.

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