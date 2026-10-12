Heaviside Industries, azienda produttrice di piattaforme per munizioni di precisione multidominio, ha presentato oggi la sua munizione vagante in miniatura TYR all'AUSA Annual Meeting & Exposition che si svolge a Washington, D.C.

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La prima gamma di munizioni di precisione di Heaviside, TYR offre prestazioni straordinarie rispetto al suo peso, unendo velocità, resistenza ed effetti letali in un sistema davvero trasportabile a mano. Di peso appena superiore alle cinque libbre con un peso complessivo del sistema do circa 15 libbre, TYR è in grado di neutralizzare un'ampia gamma di bersagli, compresi carri armati da combattimento.

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