Heaviside Industries, un costruttore di piattaforme di munizioni di precisione multi-dominio, ha reso noto di aver ottenuto un contratto a prezzo fisso da 99 milioni di dollari, con consegna e quantità indefinite (firm-fixed-price, indefinite delivery, indefinite quantity, IDIQ) dall'Esercito degli Stati Uniti per consegnare i suoi analizzatori di spettro a radiofrequenza (RF) MOTH a supporto delle priorità delle operazioni dello spettro elettromagnetico (EMSO) dell'Esercito.

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Il contratto quinquennale è stato aggiudicato dal Contracting Command dell'Esercito degli Stati Uniti presso Aberdeen Proving Ground, Maryland, e comprende la fornitura, il dispiegamento, gli aggiornamenti e la manutenzione del sistema.

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