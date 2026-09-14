AMRA Medical oggi ha annunciato un investimento da parte di HealthCap , una delle principali società europee di venture capital nel settore delle scienze della vita. Questa pietra miliare segna un passo significativo nella crescita di AMRA, confermando la fiducia del mercato nella sua visione: trasformare la misurazione e la comprensione della massa muscolare e adiposa.

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HealthCap Invests in AMRA Medical to Accelerate Global Growth in Quantitative MRI

L’appoggio fornito da HealthCap giunge in un momento in cui la risonanza magnetica quantitativa sta assumendo un’importanza fondamentale per comprendere in che modo la distribuzione del grasso e la composizione muscolare influenzino le malattie, la risposta ai trattamenti e l’esito relativo ai pazienti.

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REFERENTE PER I MEDIA

Melinda Perjons, Specialista in strategia della comunicazione

melinda.perjons@amramedical.com





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