HeadFirst Global, un leader nel settore dell’orchestrazione del lavoro, oggi ha annunciato che diventerà Vertage , mentre sviluppa una piattaforma tecnologica globale in grado di selezionare dinamicamente la giusta combinazione ideale di talenti esperti e agenti IA per offrire alle aziende i risultati operativi di cui queste hanno bisogno.

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Edzard Overbeek, Group CEO at Vertage

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Alice MacDonald, Direttrice comunicazioni

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