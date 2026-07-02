Haleon, lo specialista della salute dei consumatori focalizzata esclusivamente sul miglioramento della salute quotidiana, oggi annuncia una nuova collaborazione quinquennale con Microsoft per ampliare le capacità digitali, di dati e AI in tutta l'azienda e velocizzare l'implementazione della sua strategia globale Win as One.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260630167173/it/

Il nuovo accordo conferma l'utilizzo già in essere di Microsoft 365 Copilot da parte di Haleon, con l'ulteriore supporto dell'adozione su larga scala di tool AI in tutta l'azienda che aiuteranno i team ad automatizzare le attività di routine, a collaborare in modo più efficace e a focalizzarsi su attività a valore aggiunto più elevato. È importante sottolineare che l'iniziativa rafforzerà ulteriormente l'infrastruttura AI digitale di Haleon grazie alla più diffusa adozione delle funzionalità dell'AI agentiva, della sicurezza e della gestione delle identità di Microsoft, che permetteranno all'azienda di scalare l'AI in modo sicuro e responsabile.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260630167173/it/

Contatti con i media: Haleon: Gemma Thomas: gemma.x.thomas@haleon.com



Microsoft: contattare il team Assembly all'indirizzo MSFTUK@assemblyinc.com per ulteriori informazioni o per richiedere un'intervista.





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire