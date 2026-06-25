H2SITE, una società industriale leader nella produzione di idrogeno e soluzioni di separazione, ha completato una seconda chiusura del suo round di finanziamento di serie B. L'operazione prevede l'ingresso del Fondo EIC (la divisione finanziaria del Consiglio Europeo per l'Innovazione) con un investitore privato che supporterà la prossima fase di crescita dell'azienda e porta a oltre 42 milioni di euro il finanziamento totale di H2SITE raccolto in questo round.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260624166550/it/

H2SITE

Questi nuovi partner si aggiungono a BEV, Suma Capital, Hy24, Crane, Enagás Emprende, Calderion e CRPV, che hanno partecipato alla prima chiusura, validando ulteriormente la fiducia dell'ecosistema europeo di innovazioni nella capacità di H2SITE di industrializzare e implementare importanti soluzioni di idrogeno su scala commerciale.

Negli ultimi anni, H2SITE ha dimostrato con successo la maturità e la scalabilità della sua tecnologia, ottenendo oltre 50.000 ore operative con i suoi reattori e separatori a membrana, aprendo impianti produttivi all'avanguardia in Europa e producendo e riciclando ogni anno migliaia di membrane al palladio.

L'azienda sta ora entrando in una nuova fase, incentrata sull'esecuzione di progetti industriali su larga scala e sulla commercializzazione globale delle sue soluzioni, accelerando l'implementazione di tecnologie già validate e pronte per essere replicate in più mercati e settori.

Il Fondo EIC diventa un partner strategico in questo prossimo capitolo, supportando la crescita produttiva di H2SITE, lo sviluppo internazionale e l'ingresso in mercati chiave, tra cui quello asiatico.

L'investimento del Fondo EIC completa il supporto fornito in precedenza attraverso il programma EIC, che ha permesso a H2SITE di realizzare l'avanzamento della sua tecnologia di cracking dell'ammoniaca per la produzione di idrogeno a basso contenuto di carbonio. Il progetto, che verrà implementato nel Porto di Anversa, aiuterà a creare nuove catene di fornitura di idrogeno pulite, sicure e competitive per settori in cui è difficili ridurre le emissioni, rafforzando al contempo l'autonomia energetica dell'Europa.

“Questo aumento di capitale segna una traguardo importante nell'evoluzione di H2SITE come azienda industriale. Il continuo supporto delle istituzioni europee e gli investitori privati riflettono la fiducia nella nostra capacità di trasformare l'innovazione tecnologica in asset industriali e progetti commerciali scalabili, replicabili e redditizi. Attualmente ci stiamo concentrando sulla realizzazione di progetti di punta, contribuendo alla competitività industriale e all'indipendenza energetica dell'Europa ”, ha dichiarato Andrés Galnares, CEO di H2SITE.

“Il Fondo EIC che si aggiunge alla nostra base di azionisti rappresenta un traguardo significativo e un solido voto di fiducia nell'ambizione di H2SITE di diventare un'eccellenza europea a livello mondiale. Questo supporto aiuterà ad accelerare la crescita, scalare la nostra tecnologia a livello mondiale e creare valore a lungo termine per tutti i nostri stakeholder”, ha affermato Javier Cavada, Presidente di H2SITE .

“La transizione energetica in Europa dipenderà dalla nostra capacità di portare avanti tecnologie innovative dalla validazione all'implementazione industriale. H2SITE dimostra come le aziende deep tech europee siano in grado di sviluppare tecnologie strategiche, realizzare capacità industriali e rafforzare la resilienza energetica dell'Europa. Siamo orgogliosi di supportare l'azienda mentre amplia le sue soluzioni di idrogeno e contribuisce allo sviluppo di sistemi energetici più sicuri e competitivi”, ha dichiarato Hermann Hauser, Membro del CdA del Fondo EIC.

Dalla sua fondazione, H2SITE ha sviluppato una piattaforma tecnologica industriale esclusiva per la produzione e la separazione efficiente di idrogeno, consentendone l'implementazione in un'ampia gamma di applicazioni nei settori energetico e industriale. Attualmente l'azienda collabora assieme a importanti partner industriali e del settore energetico per sviluppare, gestire e scalare progetti commerciali che promuovono l'adozione su vasta scala delle sue soluzioni in mercati strategici in Europa e nel resto del mondo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260624166550/it/

Per maggiori informazioni:

Andrés Galnares , CEO di H2SITE - Andres.galnares@h2site.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire