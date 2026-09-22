H2SITE si è aggiudicata un finanziamento del valore di 3,4 milioni di euro (39,1 milioni di NOK) da parte di Enova per HydraNord Power, un progetto che svilupperà e convaliderà un sistema di conversione dell’ammoniaca in energia su scala commerciale a bordo delle navi, per applicazioni nel settore marittimo.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260921996397/it/

Enova è uno dei principali strumenti del governo norvegese finalizzati ad accelerare la transizione climatica ed energetica del Paese. La sua responsabilità principale è gestire il Fondo per il clima e l'energia per conto del governo norvegese. Per H2SITE, il sostegno di Enova è una tappa importante nella commercializzazione della sua tecnologia del cracking dell'ammoniaca a bordo, che consente all'azienda di sviluppare da dimostrazioni marittime comprovate a soluzioni commerciali replicabili per il settore marittimo globale.

Guidata da H2SITE, HydraNord Power trasformerà l'ammoniaca in idrogeno ad alta purezza direttamente a bordo delle navi. Il sistema produrrà fino a una tonnellata di idrogeno al giorno e fornirà celle a combustibile marittimo in grado di generare 700 kW di energia elettrica netta.

Il progetto rappresenta un notevole cambiamento di portata per H2SITE. Si basa su una serie di progetti marittimi di conversione dell'ammoniaca in idrogeno su scala ridotta, tra cui unità già operative. Con una potenza in uscita che rappresenta i requisiti di alimentazione ausiliaria commerciale a bordo delle navi, HydraNord Power porta la tecnologia oltre le dimostrazioni su scala ridotta e verso l'implementazione commerciale ripetibile.

Il reattore a membrana di H2SITE integra il cracking dell'ammoniaca e la separazione dell'idrogeno in un unico processo, producendo idrogeno di qualità adatta alle celle a combustibile e proteggendo allo stesso tempo le celle a combustibile dalla contaminazione da ammoniaca. La sua architettura compatta e modulare è ideata per progetti sia nuovi che di retrofit, oltre che per sistemi di alimentazione esclusivamente a celle a combustibile e ibridi. Più moduli in parallelo possono essere impiegati per rispondere a esigenze di potenza maggiori, fornendo un elemento modulare standardizzato per future installazioni da diversi megawatt.

“HydraNord Power porta la tecnologia di trasformazione da ammoniaca ad energia dalle implementazioni su scala ridotta riuscite a una fascia di potenza commercialmente rilevante”, ha dichiarato Andrés Galnares, CEO di H2SITE. “Con una potenza netta di 700 kW, rispondiamo a un’effettiva esigenza di alimentazione a bordo grazie a un sistema standardizzato che può essere replicato su diverse navi e adattato a installazioni di dimensioni maggiori. Il sostegno di Enova ci consente di dimostrarne l’efficacia in condizioni operative rappresentative e apre una significativa opportunità di mercato nei segmenti marittimi nei quali l’elettrificazione diretta non è realizzabile”.

HydraNord Power integra H2SITE, Equinor, Höegh Autoliners, Breeze Ship Design, Sustainable Energy Catapult Centre, Alltec e Maritime CleanTech. Insieme, i partner coprono i requisiti delle imbarcazioni, il progetto dei sistemi, le celle a combustibile, l'integrazione dei siti, il coordinamento di test e progetti, garantendo lo sviluppo della soluzione attorno alle effettive esigenze operative marittime piuttosto che come dimostrazione autonoma della tecnologia.

Il sistema completo sarà installato e testato presso l’Energy House di Stord, in Norvegia, in condizioni rappresentative delle operazioni marittime commerciali. Lo sviluppo e l’integrazione avranno luogo nel corso del 2027, mentre la messa in servizio è prevista per l’inizio del 2028.

HydraNord Power inizialmente mira ad applicazioni di energia ausiliarie e ibride nel trasporto marittimo oceanico, nelle operazioni offshore e in altri segmenti marittimi ad alto impiego di energia. Il suo modello modulare standardizzato consentirà l'impiego della stessa tecnologia di base in varie categorie di imbarcazioni e livelli energetici, creando un percorso ripetibile dalle prime installazioni commerciali all'adozione più ampia in intere flotte.

Informazioni su H2SITE

H2SITE è un'azienda specializzata in tecnologie industriali e partner infrastrutturale che offre soluzioni competitive basate sull'idrogeno e sui suoi derivati per la decarbonizzazione su larga scala. Grazie alla propria tecnologia proprietaria di reattori a membrana, H2SITE offre sistemi scalabili, standardizzati e finanziabili per la produzione di idrogeno, la separazione e il cracking dell'ammoniaca. Progettate per l'impiego industriale, le sue soluzioni favoriscono una logistica efficiente dell'idrogeno e modelli di generazione decentralizzata.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260921996397/it/

andres.galnares@h2site.com

CEO H2SITE





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire