Gurobi Optimization, LLC , leader nel settore della tecnologia di intelligence decisionale, ha annunciato oggi il lancio di Gurobean: The Coffee Optimization Game , un nuovo gioco educativo che porta alla luce concetti come la non-linearità, la simulazione e il processo decisionale in condizioni di incertezza.

Sulla scia del successo riscontrato dal Burrito Optimization Game , che dal suo lancio nel 2022 è stato giocato oltre 85.000 volte da studenti in tutto il mondo, Gurobean mette i giocatori dietro il bancone di una caffetteria virtuale, dove dovranno prendere decisioni cruciali riguardo a prezzi, gestione del personale, gestione delle code, livelli di inventario e molto altro.

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Melissa Cifarelli

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