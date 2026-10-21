Guardant Health, Inc. (Nasdaq: GH), azienda leader specializzata in oncologia di precisione, oggi ha annunciato che la società e i suoi collaboratori ricercatori presenteranno 25 abstract — tra cui cinque rapide presentazioni orali — per dimostrare i progressi ottenuti nel monitoraggio del DNA tumorale circolante basato sulla metilazione (ctDNA) e la tecnologia della biopsia liquida nel carcinoma polmonare, colorettale e gastrico al Congresso 2026 della European Society for Medical Oncology (ESMO) che si svolge dal 23 al 27 ottobre a Madrid, Spagna.

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