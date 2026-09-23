GTN, la fintech globale, e Solidus Labs, l'azienda che definisce la categoria nell'ambito dell'integrità dei mercati multidimensionali, hanno annunciato oggi una partnership epocale che prevede l'adozione della piattaforma HALO di Solidus Labs nelle operazioni di GTN.

Nell'ambito della partnership, HALO verrà adottata nel portafoglio ordini globale di GTN, offrendo sorveglianza integrata delle negoziazioni e monitoraggio delle transazioni nei settori azionario, obbligazionario, dei derivati, del mercato valutario e di asset digitali/criptovalute.

Per i broker, le banche, i gestori patrimoniali e le fintech, questo significa che è finita l'era della sorveglianza come barriera alla partecipazione di mercato.

Oltre alle operazioni di compliance interna di GTN, questa partnership introduce un livello di sorveglianza che consente agli oltre 500 clienti di GTN di accedere a tenant HALO dedicati tramite l'infrastruttura di GTN. Quest'ultima integra capacità di sorveglianza di grado istituzionale nell'infrastruttura su cui tali aziende già gestiscono le loro attività.

Anziché lasciare che ogni cliente si occupi autonomamente dell'acquisto, dell'integrazione e della gestione di una suite di strumenti di sorveglianza, il modello di GTN consente alle aziende della sua rete di clienti istituzionali di accedere ad HALO tramite l'infrastruttura esistente di GTN. Ciò riduce le difficoltà di implementazione, aumenta la velocità di commercializzazione e offre una copertura di grado istituzionale.

Lawrence Deju-Wiseman, Direttore globale di sorveglianza e RegTech, GTN, ha affermato:

"L'accesso al mercato e l'integrità di mercato sono due facce della stessa medaglia. Ora, tramite la sorveglianza di grado istituzionale di Solidus Labs, stiamo fornendo entrambi ai nostri clienti, integrando il nostro team delle operazioni di sorveglianza e la tecnologia di Solidus Labs in un prodotto rivolto al cliente."

"Ci impegniamo a favorire gli obiettivi e il successo dei nostri clienti, senza aggiungere complessità. Ora possiamo consentire ai clienti di accedere a una solida tecnologia di sorveglianza, comprendere la loro esposizione al rischio e accelerare il flusso di negoziazione allineato al rischio tra i vari mercati e le diverse classi di attività."

Asaf Meir, Fondatore e CEO, Solidus Labs, ha affermato:

“GTN ha connesso tra loro i clienti all'interno dei mercati più dinamici al mondo e ha fornito loro un'infrastruttura all'altezza dell'occasione. Solidus Labs ora può partire da questa base per rendere la fiducia di livello istituzionale direttamente disponibile ai clienti di GTN."

"Assieme, tramite la sorveglianza, non stiamo semplicemente migliorando la compliance all'interno della rete GTN: stiamo ridefinendo l'aspetto degli standard per i mercati globali."

Informazioni su GTN

GTN è l'infrastruttura fintech globale che consente investimenti senza limiti tramite un'architettura unificata API-first. Grazie all'integrazione di tecnologia cloud-native con vaste competenze istituzionali, GTN fornisce a intermediari, banche, gestori patrimoniali e fintech un'infrastruttura di intermediazione che copre oltre 90 mercati e 8 classi di asset tramite un'unica API, consentendo ai partner di creare la prossima generazione di esperienze di investimento e negoziazione.

Dal trading frazionario e dai micro-portafogli, comprese le obbligazioni frazionarie da 1 dollaro, fino ai servizi di intermediazione completi, GTN automatizza il ciclo di vita degli investimenti, dall'onboarding digitale alla liquidazione post-negoziazione. In qualità di controparte unica, GTN riduce il carico tecnico e normativo, consentendo a banche di investimento, società di intermediazione e società di gestione patrimoniale di espandersi senza dover sviluppare la tecnologia da zero.

Con oltre 600 professionisti in 14 paesi, e oltre 500 clienti a livello globale, perseguiamo una sola missione: trasformare l'accessibilità degli investimenti e le opportunità di negoziazione per tutti.

Soggetta alla regolamentazione di sei autorità di vigilanza (FCA, DFSA, MAS, FINRA, FSCA, SFC), GTN è sostenuta da investitori strategici tra cui IFC (World Bank Group) e SBI Ventures Singapore. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.gtngroup.com o seguirci su LinkedIn: www.linkedin.com/company/gtngroup/ .

Informazioni su Solidus Labs

Nata nel settore delle criptovalute e creata per Wall Street, Solidus Labs rappresenta il punto di riferimento per l'integrità dei mercati multidimensionali e la sorveglianza delle negoziazioni. Fondata nel 2018 da veterani di Goldman Sachs, l'azienda riunisce il rigore istituzionale con l'innovazione tipica del settore cripto e l'IA agentica per reinventare la compliance per l'era finanziaria moderna.

Al suo centro si trova HALO, una piattaforma gestita dall'IA basata sul rischio su cui fanno affidamento gli istituti finanziari, società di criptovalute e numerosi regolatori a livello globale per garantire una supervisione proattiva e basata sull'analisi dei dati per qualsiasi prodotto, sede o classe di attività. Per ulteriori informazioni, visitare www.soliduslabs.com .

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GTN

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Solidus Labs

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