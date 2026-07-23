Il festival Prague Folklore Days 2026 si è svolto il 17 e 18 luglio nel cuore di Praga, con la partecipazione di 56 gruppi di artisti provenienti da Germania, Austria, Slovacchia, Spagna, Paesi Bassi e Polonia. Quattro gruppi taiwanesi hanno partecipato alla kermesse: i suonatori di ocarina di Hildebrand Yu, l'Orchestra Shi-xian Huqin, l'Orchestra Taipei Folk e il Four Strings Ensemble.

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Taiwanese ensembles showcase erhu and ocarina at Prague Folklore Days

Sotto la direzione di Huang Chun-sin, il gruppo di Taiwan ha presentato una varietà di artisti: suonatori di ocarina e di erhu (violino cinese), oltre a un gruppo di danzatori. Il loro programma si è distinto tra i gruppi europei per il carattere originale e la vivace presenza sul palco.

Il gruppo di suonatori di ocarina di Hildebrand Yu ha incantato il pubblico con melodie suggestive e armoniose, accompagnate dall'ocarina e dall'ukulele.

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Nome: Luo Tsuei-yi

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