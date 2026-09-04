Integral, un fornitore leader di tecnologia per le valute, ha annunciato che Grupo Salinas, tramite COINPRO, ha selezionato Integral Digital come infrastruttura tecnologica per il desk di negoziazione istituzionale di asset digitali di Coinpro.

Il desk è stato progettato per rivolgersi ai clienti aziendali e istituzionali che desiderano acquistare o vendere asset digitali in cambio di valute fiat. Il suo modello wholesale supporterà gli exchange, le aziende di asset digitali e altre attività che richiedono assegnazione dei prezzi, liquidità ed esecuzione a livello istituzionale

Integral Digital fornirà a Coinpro un unico ambiente per l'aggregazione della liquidità, la formazione dei prezzi, la gestione degli ordini e delle posizioni, i controlli dei rischi e l'analisi in tempo reale di asset digitali e valute fiat.

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