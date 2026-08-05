ProAmpac , leader globale in imballaggi flessibili e scienza dei materiali, ha annunciato la pubblicazione del suo rapporto 2026 sull'impatto della sostenibilità , incentrato sul tema Growing with Purpose, Delivering with Impact . Il rapporto evidenzia gli sviluppi dell'azienda negli ambiti di innovazione sostenibile, tutela ambientale, sicurezza dei dipendenti e pratiche aziendali responsabili, mentre rafforza la propria presenza globale.

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ProAmpac's 2026 Impact Report is here

A dimostrazione di un ulteriore anno di risultati importanti, il rapporto evidenzia come ProAmpac stia integrando la sostenibilità all'interno della sua completa attività, dallo sviluppo di soluzioni di imballaggio innovative e la riduzione dell'impatto ambientale al rafforzamento della sicurezza sul posto di lavoro e il sostegno alle comunità in cui i dipendenti vivono e lavorano.

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ProAmpac

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