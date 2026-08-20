Grid Dynamics Holdings, Inc. (Nasdaq: GDYN) (“Grid Dynamics”), un partner di eccellenza nella trasformazione basata sull'intelligenza artificiale per le aziende Fortune 1000, oggi ha annunciato di aver ottenuto il riconoscimento 2026 Agent Ready Award di MACH Alliance, diventando così una di 35 aziende nominate nel gruppo inaugurale del programma.

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