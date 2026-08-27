Grid Dynamics Holdings, Inc. (Nasdaq: GDYN) (“Grid Dynamics”), un partner di punta nella trasformazione dell'AI per le aziende Fortune 1000, sta portando avanti la sua strategia di AI sotto la guida di Nikita Ivanov, Vicepresidente, Responsabile dell'AI.

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