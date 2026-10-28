Grid Dynamics Holdings, Inc. (Nasdaq: GDYN) (“Grid Dynamics”), un importante partner per la trasformazione IA per le aziende Fortune 1000, ha annunciato oggi il l'apertura di uno studio di consulenza per i processi aziendali , che amplia le capacità di trasformazione IA dell'azienda nell'intero ciclo di vita di adozione dell'IA, oltre l'implementazione della tecnologia verso aree non tecniche di creazione di valore per l'IA aziendale.

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