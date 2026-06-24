Grid Dynamics Holdings, Inc. (Nasdaq: GDYN) (“Grid Dynamics”), un partner di spicco nella trasformazione dell'intelligenza artificiale per Fortune 1000, ha ospitato XT26 . Alla conferenza, svoltasi a Tower Hill, Londra, hanno partecipato, unicamente su invito, più di 250 leader esperti del settore tecnologico in materia bancaria, di hedge funds e dei mercati dei capitali.

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Simon Steel speaking at XT26

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