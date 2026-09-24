Grid Dynamics Holdings, Inc. (Nasdaq: GDYN) (“Grid Dynamics”), un partner di punta nella trasformazione dell'intelligenza artificiale per le aziende Fortune 1000, ha reso noto oggi che condurrà il Physical AI Summit assieme a NVIDIA , EAIGG e BGV .

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260923146462/it/

Contatto per i media:

Cary Savas

+1 (650) 523 5000

investorrelations@griddynamics.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire