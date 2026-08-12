Brightfin oggi ha annunciato che le sue soluzioni di gestione della spesa tecnologica sono attualmente a disposizione delle agenzie federali statunitensi attraverso la piattaforma cloud autorizzata FedRAMP di Knox. L'implementazione di Knox offre alle organizzazioni del settore pubblico un percorso di conformità per accelerare i cicli di pianificazione finanziaria, ottenere processi decisionali più strategici e ridurre i costi operativi del settore informatico e delle telecomunicazioni, lo stesso settore al quale si affidano le aziende commerciali. Brightfin collabora attivamente con Knox per ottenere la certificazione FedRAMP.

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