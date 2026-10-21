Grafana Labs, l'azienda che ha sviluppato la piattaforma cloud aperta per l'osservabilità agentica, ha annunciato oggi il rilascio di nuove versioni a ObservabilityCON 2026 che portano Grafana Cloud verso operazioni agentiche, compresa la disponibilità generale di Agent Observability con il supporto di OpenTelemetry e di Assistant Watchers, oltre ad anteprime di Grafana Pages e Grafana Managed Sandboxes.

Con l'IA che passa in produzione, i team addetti si trovano ad affrontare due sfide connesse: utilizzare agenti per gestire i propri sistemi e comprendere il comportamento degli agenti stessi.

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