Grafana Labs, l'azienda alla base del cloud di osservabilità aperta, oggi ha annunciato di essere stata nominata un Leader nel Gartner® Magic Quadrant™ per le piattaforme di osservabilità per il terzo anno consecutivo, e di essersi piazzata al primo posto per la completezza di visione per il secondo anno di fila.
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2026 Gartner® Magic Quadrant™ for Observability Platforms
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