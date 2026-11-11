Il Ministero prepara il rinnovo della terza fascia per il triennio 2027–2030. Ancora in esame i titoli di accesso al profilo dell’operatore scolastico. Il CEO di 360 FORMA richiama l’importanza di orientamento e competenze certificate.

Il prossimo rinnovo delle graduatorie di terza fascia ATA sarà uno degli appuntamenti più attesi del 2027 per chi aspira a lavorare nelle scuole italiane. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito sta predisponendo il nuovo bando, ma modalità e scadenze saranno ufficiali soltanto con la sua pubblicazione.

Il confronto del 27 ottobre 2026 tra Ministero e organizzazioni sindacali ha acceso i riflettori soprattutto sull’operatore scolastico. Il profilo è previsto dal CCNL Istruzione e Ricerca 2019–2021, ma non è ancora operativo: sono in corso approfondimenti sui titoli di accesso e sui passaggi necessari alla sua attivazione.

Accanto a questo tema resta centrale la Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale (CIAD), requisito già previsto per diversi profili, tra cui assistente amministrativo e assistente tecnico, ma non per il collaboratore scolastico. Occorre distinguere i requisiti di accesso dai titoli eventualmente valutabili ai fini del punteggio.

«Il rinnovo delle graduatorie non può essere ridotto a una corsa alle certificazioni. È un passaggio che richiede informazioni corrette e la possibilità di scegliere percorsi coerenti con i requisiti effettivamente richiesti», osserva Domenico Madeo, CEO di 360 FORMA, ente di formazione e Agenzia per il Lavoro attiva su scala nazionale.

Il caso dell’operatore scolastico mostra perché sia essenziale attendere le indicazioni ufficiali. Parlare oggi di una figura già inserita negli organici o di requisiti definitivamente stabiliti rischierebbe di alimentare aspettative non fondate tra gli aspiranti.

«Quando le regole sono ancora in evoluzione, chi si prepara ha bisogno soprattutto di chiarezza. La formazione ha valore se sviluppa competenze realmente utili e se le certificazioni sono conformi alle disposizioni previste», prosegue Madeo.

L’interesse verso le graduatorie si inserisce in una trasformazione più ampia delle attività amministrative, tecniche e di supporto della scuola. Investire nella qualificazione del personale significa rafforzare la capacità delle istituzioni scolastiche di affrontare nuove esigenze organizzative e digitali.

Per gli aspiranti candidati, i prossimi mesi saranno utili a verificare i titoli già posseduti, seguire le comunicazioni ministeriali e valutare con attenzione gli eventuali percorsi di aggiornamento. Sarà il nuovo bando a stabilire in modo puntuale termini, modalità e tabelle di valutazione.

«Prepararsi in anticipo significa compiere scelte consapevoli, senza rincorrere le scadenze. Come operatori della formazione abbiamo la responsabilità di orientare le persone con serietà, evitando promesse sui punteggi o sulle possibilità di assunzione», conclude Madeo.

La sfida, in vista del triennio 2027–2030, è garantire un accesso informato alle procedure e accompagnare l’evoluzione delle professioni scolastiche con percorsi di preparazione adeguati.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261105822325/it/

Contatti per la stampa

info@360forma.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire