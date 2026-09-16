Gradiant , la componente idrica dell'economia dell'intelligenza artificiale, oggi ha annunciato una serie di nuovi contratti del valore di 300 milioni di dollari da parte di clienti produttori di semiconduttori dagli inizi del 2026, riflettendo un forte slancio commerciale in un settore in cui la sicurezza idrica sta diventando un fattore determinante per la crescita e la rapidità di sviluppo.

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Gradiant today announced $300 million in new contracts from semiconductor manufacturing customers since the start of 2026.

Tra i traguardi raggiunti, Gradiant si è aggiudicata nuovi contratti con diversi produttori globali di semiconduttori leader nel settore in cinque sedi produttive a New York, in Virginia, Idaho e Utah. I progetti comprendono sistemi di fornitura di acqua ultrapura (UPW), di trattamento di acque reflue ad alto livello di recupero, di recupero locale degli scrubber e di scarico liquido zero (ZLD) progettati per ridurre la domanda di acqua dolce, aumentare il riutilizzo dell'acqua e massimizzare la produzione in contesti caratterizzati da crescenti limitazioni idriche.

Piuttosto che servire un punto solo nel ciclo idrico, Gradiant fornirà il suo portafoglio completo di semiconduttori in queste sedi, dalla produzione di acqua ultrapura al trattamento di acque reflue ad alto recupero, al recupero degli scrubber, al trattamento di flussi complessi come acque reflue contenenti acido fluoridrico e scarico liquido zero. Molti dei contratti sono ricorrenti con clienti esistenti, tra cui la seconda fase di un impianto di acque reflue ad alto recupero presso una delle fabbriche di semiconduttori più grandi al mondo e un progetto di recupero di scrubber, già comprovato per lo stesso cliente a Singapore, Taiwan, e negli Stati Uniti, che recupera oltre l'80 percento del volume di alimentazione.

"L'acqua è diventata una delle limitazioni decisive sulla rapidità con cui il mondo riesce a produrre i chip che alimentano i data center dell'intelligenza artificiale, tra cui la memoria ad alta larghezza di banda", ha dichiarato Prakash Govindan, AD di Gradiant. "Ecco perché i principali produttori di semiconduttori continuano a scegliere Gradiant: possediamo l'intero ciclo idrico, dall'acqua ultrapura ai flussi di acque reflue più complessi, come un unico partner responsabile. L'acqua non sarà il motivo per cui un impianto produttivo resta indietro".

"Queste vittorie sono esattamente il tipo di slancio di cui abbiamo bisogno per raggiungere il nostro target di 1 miliardo di dollari di ordini negli Stati Uniti l'anno prossimo", ha dichiarato Nish Vora, AD di Gradiant per le Americhe. "Ognuno di questi contratti rafforza la posizione di Gradiant come il water layer per i semiconduttori, eliminando l'acqua come una limitazione per le aziende che producono i chip sui quali si basa l'economia dell'AI".

Dall'acqua ultrapura e dal trattamento delle acque reflue all'avanguardia al riutilizzo dell'acqua ad alto recupero, ai sistemi ZLD, le soluzioni di semiconduttori di Gradiant sono progettate per aiutare i produttori ad aumentare la capacità riducendo il consumo idrico e l'impatto ambientale. Mentre continua l'accelerazione degli investimenti nell'infrastruttura dell'AI, la gestione idrica sta diventando un fattore determinante critico per la velocità con cui la prossima generazione di impianti produttivi di semiconduttori possono espandersi.

Informazioni su Gradiant

Gradiant è la "componente idrica" dell'economia dell'intelligenza artificiale. Fondata al MIT e con sede a Boston, Gradiant realizza le infrastrutture per le risorse idriche e le acque reflue alla base dell'evoluzione dell'intelligenza artificiale, dai chip e i centri dati fino al settore energetico e alle industrie che da essi dipendono. Con l’accelerarsi della domanda di IA, l’acqua sta diventando la risorsa che determina ciò che è possibile realizzare. Le tecnologie di Gradiant riducono il consumo di acqua del settore, recuperano ciò che andrebbe sprecato e restituiscono acqua pulita alla natura, con oltre 3.000 impianti di trattamento realizzati in 92 paesi. Per saperne di più, visita il sito gradiant.com .

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Contatto aziendale

Felix Wang

Gradiant, Responsabile globale del Marketing

fwang@gradiant.com





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