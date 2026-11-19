Gradiant, la prima azienda unicorno nel settore delle tecnologie idriche mondiali, oggi ha annunciato che concentrerà la propria attività operativa principale alle risorse idriche destinate alle infrastrutture per l'IA. Per supportare questa iniziativa, Gradiant ha creato Entropy, la nuova piattaforma che svilupperà e amplierà le tecnologie emergenti dell'azienda, ognuna delle quali disporrà di un team e di una "pista di decollo" dedicati.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20261119269021/it/

Un'attività operativa focalizzata e creata per l'economia dell'IA

Oltre il 90% dell'attività operativa principale di Gradiant ora serve l'economia dell'IA, inclusi gli stabilimenti di produzione di semiconduttori, data center e le centrali elettriche e gli impianti industriali di supporto. L'azienda si avvia verso un EBITDA da circa 150 milioni di dollari per il 2027, con un rapporto EBITDA-fatturato superiore al 20%. Il suo portafoglio ordini copre già la maggior parte degli utili previsti per il 2027 e circa il 35% di quelli previsti per il 2028. Dal 2024 al 2026 l'EBITDA è triplicato e si avvia a un'ulteriore crescita più che doppia per il 2027; si tratta di un tasso di aumento senza precedenti nel settore idrico.

Entropy: team dedicati per la prossima ondata tecnologica

Entropy riunisce le tecnologie emergenti targate Gradiant, ciascuna guidata da un team focalizzato:

alkaLi recupera il litio e minerali critici da salamoia e acque reflue.

recupera il litio e minerali critici da salamoia e acque reflue. ForeverGone distrugge i PFAS, i "prodotti chimici eterni", anziché spostarli da un luogo all'altro.

distrugge i PFAS, i "prodotti chimici eterni", anziché spostarli da un luogo all'altro. Turing , spin-off di Gradiant nel 2023, applica l'IA alla gestione degli impianti idrici.

Con il tempo, altre tecnologie in fase iniziale si uniranno al gruppo, con Entropy che resterà una società del gruppo Gradiant e punterà a concretizzare queste opportunità con una prospettiva a lungo termine, concentrando gli investimenti sulle ristrette tecnologie in grado di rivoluzionare i rispettivi mercati.

"L'IA viene eseguita sui chip, e i chip utilizzano acqua", è il commento di Prakash Govindan, co-fondatore e CEO di Gradiant. "Le nostre attività operative, che sono diventate il "water layer" (livello idrico) dell'economia dell'IA, meritano la nostra totale attenzione. alkaLi, ForeverGone e Turing si rivolgono ciascuna al proprio enorme mercato specifico. Entropy fornisce i team e la focalizzazione per guidare tali settori".

"Il litio, i PFAS e l'IA per le risorse idriche richiedono ciascuno una "pista di decollo" di diverso tipo", ha dichiarato Anurag Bajpayee, CEO di Entropy. "Dotarli di team dedicati consente a ogni parte di Gradiant di muoversi più rapidamente".

Per i clienti non vi sarà alcun cambiamento; team di riferimento, contatti e progetti resteranno invariati.

Informazioni su Gradiant

Gradiant è il water layer (“livello idrico”) dell’economia dell’intelligenza artificiale. Fondata presso il MIT e con sede principale a Boston, progetta e realizza le infrastrutture idriche e di trattamento delle acque reflue alle spalle dello sviluppo dell’IA: dai microchip e dai data center fino all’energia e alle industrie che da essi dipendono. Man mano che la domanda di IA accelera, l’acqua sta diventando la risorsa che determina cosa possa essere costruito. Le tecnologie Gradiant riducono i prelievi industriali, recuperano ciò che andrebbe sprecato e restituiscono acqua pulita alla natura, con oltre 3.000 impianti di trattamento realizzati in 92 paesi. Per saperne di più visitare gradiant.com .

Questo comunicato stampa contiene dichiarazioni a carattere previsionale, inclusi i risultati finanziari previsti, che comportano rischi e incertezze; i risultati effettivamente conseguiti potrebbero risultare diversi.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261119269021/it/

Contatto aziendale

Felix Wang

Gradiant, responsabile marketing globale

fwang@gradiant.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire