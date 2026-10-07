L’India sta costruendo le fabbriche alla base dell’economia dell’intelligenza artificiale e ciascuna di esse funziona grazie all’acqua. Oggi Gradiant , il water layer (“livello idrico”) dell’economia dell’IA, ha annunciato una serie di importanti traguardi che ne rafforzano la posizione in India: la nomina di un nuovo direttore generale per l’India, l’acquisizione di cinque nuovi contratti di progettazione e costruzione nei settori dei semiconduttori, delle schede di circuiti stampati (PCB) e della produzione di impianti fotovoltaici nonché piani per ampliare il personale in India di oltre il 40% quest’anno.

Gradiant ha nominato Hari Prasad direttore generale per l’India per guidare la crescita dell’azienda nei settori dei semiconduttori, dei data center e dell’energia. Hari vanta quasi 30 anni di leadership nelle tecnologie di sfruttamento e trattamento dell’acqua, più recentemente svolgendo il ruolo di direttore generale per le acque industriali presso Pentair, dopo aver ricoperto ruoli senior in India, nel Medio Oriente e in Africa.

I nuovi contratti riguardano i settori dei microchip, dell’elettronica e dell’energia pulita, e includono un nuovo contratto aggiudicato da un produttore globale di chip in fase di espansione della propria fabbrica. Gradiant fornirà impianti di acqua ultrapura, di trattamento delle acque reflue e di scarico a zero liquidi (ZLD), garantendo il proseguimento delle attività di produzione dei clienti e il rispetto dei rigorosi standard indiani relativi agli scarichi. I clienti hanno scelto Gradiant per l’elevato recupero idrico, le affidabili prestazioni in ambito ZLD e la rapidità di esecuzione che l’azienda assicura.

Per sostenere questo slancio Gradiant sta ampliando il proprio personale in India in vari ambiti – ingegneria, esecuzione dei progetti, operazioni e digitale – inclusa la sede del Gradiant Engineering Center di Coimbatore, che ne sostiene i progetti in tutto il mondo.

“L’India sta diventando rapidamente uno dei luoghi più importanti per lo sviluppo della catena di fornitura dell’IA, dai chip ai circuiti stampati fino alle celle solari”, spiega Prakash Govindan, amministratore delegato Gradiant. “Quando un produttore di chip torna da noi per la sua successiva espansione, questo rappresenta la migliore conferma possibile. Grazie alla leadership di Hari e a un team d’ingegneria in India al servizio dei clienti locali e nel resto del mondo, siamo nella posizione ideale per essere l’unico partner di riferimento per le risorse idriche riguardo a tale obiettivo”.

Gradiant progetta, costruisce e gestisce il livello idrico alla base dell’economia dell’IA, operando in molteplici settori: chip, data center, energia e industrie applicate. Mentre la produzione indiana di dispositivi a semiconduttori, elettronica ed energia pulita accelera, la disponibilità d’acqua, la sua affidabilità e la conformità alle normative ZLD stanno diventando fattori strategici al pari dell’energia e dei terreni nel determinare dove e quanto velocemente tale capacità produttiva verrà realizzata.

“I nostri ordini in India sono sul giusto binario per più che raddoppiare quest’anno, con ricavi destinati a più che triplicare”, aggiunge il nuovo direttore generale di Gradiant India Hari Prasad. “Una fabbrica o un impianto solare non può rimanere in attività nemmeno un singolo turno senza acqua, e le normative ZLD locali non consentono scorciatoie. È proprio qui che Gradiant ottiene il suo vantaggio competitivo e, con il volume di progetti che abbiamo davanti, abbiamo bisogno di altri ingegneri per stare al passo”.

Opportunità di carriera presso Gradiant India: https://gradiant.com/contact/careers/

Informazioni su Gradiant

Gradiant è il water layer (“livello idrico”) dell’economia dell’intelligenza artificiale. Fondata presso il MIT e con sede principale a Boston, progetta e realizza le infrastrutture idriche e di trattamento delle acque reflue alle spalle dello sviluppo dell’IA: dai microchip e dai data center fino all’energia e alle industrie che da essi dipendono. Man mano che la domanda di IA accelera, l’acqua sta diventando la risorsa che determina cosa possa essere costruito. Le tecnologie Gradiant riducono i prelievi industriali, recuperano ciò che andrebbe sprecato e restituiscono acqua pulita alla natura, con oltre 3.000 impianti di trattamento realizzati in 92 paesi. Per saperne di più visitare gradiant.com .

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Referente aziendale

Nandagopal Polamada

Direttore globale marketing Gradiant

pnandagopal@gradiant.com





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