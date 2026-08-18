Ogni microchip, data center e megawatt di capacità dell'intelligenza artificiale dipende dall'acqua. Oggi Gradiant , la componente idrica dell'economia legata all'IA, ha annunciato una serie di tappe per rafforzare la sua capacità di superare tale limite negli Stati Uniti: una nuova assunzione ai vertici statunitensi della società, tre nuove sedi, un centro di innovazioni e contratti a lungo termine per la fornitura di servizi, tra cui uno con un grande produttore di chip.

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Gradiant ha nominato il Dr. Nish Vora Amministratore delegato per le Americhe, per accelerare lo slancio della crescita nella regione. Il Dr. Vora è un leader consolidato in ambito di espansione aziendale e la sua carriera comprende ruoli dirigenziali senior presso GE Water, Suez Water Technologies e ultimamente Veolia Water Technologies and Solutions. La sua leadership tecnica e commerciale si adatta perfettamente alla cultura di "innovazione con velocità" per i suoi clienti. Oltre alla nomina del neo dirigente, Gradiant ha inaugurato nuove sedi a Phoenix, Syracuse e Philadelphia.

La società ha inoltre lanciato il suo Global Innovation Center a Houston, dedicato alla promozione di tecnologie di trattamento di nuova generazione per il Nord America, con un aumento del proprio organico quest'anno pari al 55%.

Nell'ambito di questo slancio, Gradiant ha ottenuto contratti di esercizio e manutenzione (O&M) a lungo termine, uno dei quali prevede l'esecuzione del sistema di acqua ultrapura (UPW) per uno dei principali produttori di chip. Gradiant si occuperà della gestione della qualità, dell'affidabilità e della conformità, permettendo così al cliente di dedicarsi alle sue principali attività produttive.

I contratti sono stati ottenuti grazie alle competenze globali di Gradiant in materia di UPW, compresi i team consolidati in Europa, nel Medio Oriente e nella regione Asia-Pacifico, rafforzati da una crescente presenza locale negli Stati Uniti, un approccio applicato dall'azienda in questa fase di espansione delle proprie capacità O&M a livello nazionale. Gradiant è stata scelta per il suo approccio incentrato sul cliente, per la rapidità di implementazione e le profonde competenze nel settore O&M.

"L'infrastruttura dell'IA non si costruisce senza risolvere prima il problema dell'acqua, che si tratti di una fabbrica di microchip, di un data center o di una centrale elettrica", ha dichiarato Prakash Govindan, AD di Gradiant. "Ottenere contratti O&M a lungo termine come questo indica il forte desiderio dei clienti di disporre di un unico partner affidabile per l'infrastruttura idrica, non solo attrezzature o applicazioni da utilizzare solo una volta. È proprio questo il ruolo di Gradiant, che sta ampliando le proprie operazioni negli Stati Uniti".

Gradiant progetta, realizza e gestisce la componente idrica a supporto dell'economia dell'IA, che comprende chip, data center, energia e settori applicati. Con l'accelerazione dell'investimento dell'infrastruttura IA a livello globale, la disponibilità, l'affidabilità e il riutilizzo dell'acqua stanno diventando strategici quanto l'energia e la terra nel determinare dove e con quale rapidità viene costruita tale infrastruttura.

“Gradiant punta a ottenere ordini per 1 miliardo di dollari solo negli Stati Uniti l'anno prossimo”, ha affermato il Dr. Nish Vora, AD di Gradiant Americas. “Con il nostro team consolidato e l'attuale opportunità offerta dal mercato, i livelli di attività più alti mai visti nei miei trent'anni nel settore idrico, sono certo che supereremo quel target”.

Informazioni su Gradiant

Gradiant è la "componente idrica" dell'economia dell'intelligenza artificiale. Fondata al MIT e con sede a Boston, Gradiant realizza le infrastrutture per le risorse idriche e le acque reflue alla base dell'evoluzione dell'intelligenza artificiale, dai chip e i centri dati fino al settore energetico e alle industrie che da essi dipendono. Con l’accelerarsi della domanda di IA, l’acqua sta diventando la risorsa che determina ciò che è possibile realizzare. Le tecnologie di Gradiant riducono il consumo di acqua del settore, recuperano ciò che andrebbe sprecato e restituiscono acqua pulita alla natura, con oltre 3.000 impianti di trattamento realizzati in 92 paesi. Per saperne di più, visita il sito gradiant.com .

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Contatto aziendale

Felix Wang

Gradiant, Responsabile globale del marketing

fwang@gradiant.com





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