GoFundMe oggi ha annunciato che la sua comunità globale ha superato la cifra di 50 miliardi di dollari raccolti per aiutare individui e organizzazioni no-profit in tutto il mondo. Più di 200 milioni di persone hanno donato fondi attraverso GoFundMe, mentre quasi il 40% ha fatto donazioni più di una volta, a dimostrazione dello straordinario numero di persone che si sono fatte avanti per sostenersi a vicenda e che continuano a tornare per offrire aiuto.

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Celebrating $50B raised on GoFundMe with The Kind 50 From showing up for a friend in need to mobilizing entire communities, The Kind 50 celebrates people and organizations whose acts of kindness – on and off GoFundMe – made an impact over the past year and inspired others to help.

Per segnare questa tappa importante, GoFundMe presenta The Kind 50 , un riconoscimento delle persone più gentili su internet.

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