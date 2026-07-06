Global New Material International Holdings Ltd. ha ricevuto il Technology Innovation Best Practice Award, il premio per le best practice nell'innovazione tecnologica, alla recente terza Conferenza Sino-Europea sulle Best Practice ESG che si è svolta a Magonza, Germania, in riconoscimento del suo impegno per promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso l'innovazione materiale.

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Thorsten Giehler (L), Director of the Economic, Social Development and Employment Division of The German Society for International Cooperation (GIZ), delivered the award to Zhou Fangchao, Executive Director and Vice President of Global New Material International.

La conferenza annuale, un'iniziativa del Consolato Generale della Repubblica Popolare Cinese a Francoforte e organizzata in collaborazione con partner cinesi ed europei, premia le best practices aziendali in materia ambientale, sociale e di governance (ESG). L'evento di quest'anno ha riunito funzionari governativi, dirigenti aziendali ed esperti provenienti dalla Cina e dall'Europa per scambiare esperienze sullo sviluppo sostenibile.

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Conferenza Sino-Europea sulle Best Practice ESG

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