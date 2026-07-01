Global Database oggi ha annunciato il lancio di Regis , un nuovo assistente AI progettato per rispondere a domande aziendali utilizzando dati concreti in tempo reale ottenuti dai registri delle imprese ufficiali.

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A differenza di strumenti generici di intelligenza artificiale basati su dati ottenuti dall'addestramento o da fonti di open web, Regis è connesso alla piattaforma strutturata di intelligence aziendale di Global Database, che comprende oltre 600 milioni di profili aziendali , ottenuti da oltre 400 registri dello Stato in più di 200 Paesi .

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