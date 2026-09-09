Textron Aviation Inc. , un'azienda Textron Inc. (NYSE: TXT), oggi ha annunciato che la connessione internet ad alta velocità di Starlink ora è disponibile per i velivoli Hawker serie 700, 800 e 900, a seguito del rilascio del Supplemental Type Certificate (STC) di AeroMech da parte della Federal Aviation Administration (FAA). L'STC include lo Starlink Aviation Performance Kit, che utilizza la costellazione all'avanguardia di satelliti a orbita terrestre bassa (LEO, Low Earth Orbit) di Starlink per aiutare i clienti a rimanere connessi per tutto il viaggio, con maggiore affidabilità via terra, mare e in aree remote, dove il tradizionale Wi-Fi di bordo potrebbe non essere disponibile.

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Hawker operators gain access to high-speed Starlink connectivity through Textron Aviation Customer Support network

“Gli operatori dei velivoli Hawker continuano a rivolgersi a Textron Aviation per l'assistenza a lungo termine e le soluzioni di aggiornamento che garantiscono la costante prontezza per la missione dei propri velivoli nell'odierno ambiente operativo”, ha dichiarato Brad White, vicepresident senior, Assistenza Clienti.

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