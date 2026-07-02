SPIE, la società internazionale di ottica e fotonica , invita la comunità di ottica e fotonica a candidarsi ai SPIE Prism Awards di quest'anno, che premiano nuovi prodotti straordinari che rivoluzionano il mercato. I vincitori verranno annunciati all'attesissima cerimonia di premiazione del 3 febbraio 2027 al SPIE Photonics West di San Francisco, California.

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SPIE Prism Awards honor exceptional new products transforming optics and photonics technologies.

Questi premi, noti come gli “Oscars della fotonica”, offrono a scienziati e ingegneri del settore dell'ottica e della fotonica l'opportunità di presentare i propri contributi al settore.

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Lindsey McGuirk

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