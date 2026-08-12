Gli imprenditori di tutto il mondo sono invitati a presentare la loro candidatura per avere l'opportunità di presentare le loro tecnologie in ambito di ottica e fotonica a un gruppo di giudici esperti in occasione della 17ª edizione annuale della SPIE Startup Challenge . SPIE, la società internazionale di ottica e fotonica, organizza ogni gennaio il concorso presso Photonics West, con diverse squadre che si aggiudicano premi in denaro.

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Coalesenz won first prize for their hand-held, point-of-care coagulation analyzer at the SPIE Startup Challenge at Photonics West in January 2026.

Più di una semplice gara di presentazioni, la SPIE Startup Challenge è un punto di accesso alla comunità di sviluppo aziendale high-tech di nuovi prodotti nei settori sanitario e deep tech, con un pubblico di innovatori e investitori esperti nel settore della fotonica.

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Lindsey McGuirk

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LI: @SPIE, the international society for optics and photonics





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