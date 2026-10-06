Degreed è nata con la missione di aiutare tutti a ottenere credito per tutto l'apprendimento e le competenze acquisite. Oggi l'azienda annuncia l'ultima fase di quel percorso con il rilascio di agenti Degreed, un sistema connesso di agenti AI che permette ai dirigenti e ai team di Formazione e Sviluppo (L&D) di automatizzare l'apprendimento personalizzato e lo sviluppo delle competenze. I dirigenti indicano la direzione, gli agenti svolgono il lavoro e insieme formano la base di un sistema operativo ibrido per la propria forza lavoro.

Le aziende oggi gestiscono le trasformazioni della forza lavoro come una maratona. L'AD stabilisce l'obiettivo che tutti diventino esperti di intelligenza artificiale. Un responsabile delle risorse umane quindi definisce lo stato finale, in cui i manager tentano di identificare lacune nei propri team. L&D quindi elabora manualmente le relazioni e crea realizza ciò che riesce a fare. Ogni passaggio di consegne aggiunge un ritardo.

Ora, gli agenti possono orchestrare tutto questo in tempo reale. Gli agenti Degreed notano i dettagli che contano, come una promozione, una lacuna nelle competenze o una diminuzione del coinvolgimento, e agiscono di conseguenza, senza bisogno della segnalazione da parte di un responsabile, un amministratore o L&D. Al lancio, gli agenti costruiscono Pathways personalizzati a partire dai dati delle competenze e dal catalogo dei contenuti di un'organizzazione e sottopongono a revisione contenuti esistenti per verificare l'eventuale presenza di link interrotti e materiale obsoleto.

“Attualmente, ogni AD ha un obiettivo AI. Ma pochissimi hanno il potere di mobilizzare la propria forza lavoro con sufficiente rapidità”, ha dichiarato David Blake, AD e Cofondatore di Degreed . “Abbiamo ricostruito la versione agentica di Degreed. Questo significa che lo sviluppo della forza lavoro ora può essere orchestrato e personalizzato da agenti. Significa anche che è possibile alimentare l'apprendimento strutturato, con rendicontazione e considerazioni aziendali su Claude, Gemini, Copilot o qualsiasi altro assistente AI”.

I dirigenti impostano la direzione. Gli agenti svolgono il lavoro.

Lo sviluppo di competenze un tempo funzionava come un treno: pochi binari fissi e le stesse fermate per tutti, indipendentemente dalla meta finale di ciascuno. I flussi di lavoro manuali limitano la personalizzazione, il che significa che la maggior parte dei datori di lavoro ottiene contenuti di apprendimento generici.

La versione agentica di Degreed consente al percorso di apprendimento di ogni individuo di essere valutato e sviluppato con il potere dell'attenzione e del contesto individuale. Con gli agenti Degreed, un dirigente segnala una lacuna nelle competenze o una priorità. L'agente confronta le attuali valutazioni delle competenze con gli obiettivi, cerca nel catalogo aziendale i contenuti che già colmano il divario, applica le linee guida dell'organizzazione in tema di progettazione della formazione e prepara una raccolta sequenziale di contenuti su misura per il team che ne ha bisogno. Il reparto L&D esamina, modifica e approva. Il dirigente indica la direzione, l'agente redige e L&D decide cosa inviare. Un progettista didattico è ora in grado di produrre risultati a livello di un team di progettazione.

Le verifiche manuali dei cataloghi sono lente e costose: le grandi aziende spendono centinaia di migliaia di dollari all’anno per controllare i link non funzionanti e i contenuti obsoleti.

Ora, un agente Degreed analizza i contenuti secondo una pianificazione prestabilita, su richiesta o in risposta a una richiesta di informazioni proveniente da qualsiasi assistente compatibile con il Model Context Protocol, per poi fornire agli amministratori un unico report ordinato per priorità. Le ore diventano minuti.

“Gli agenti sono utili solo se sanno su chi e su cosa stanno lavorando”, ha spiegato Liz Tan Levy, Direttore di prodotto per Degreed . “I dirigenti decidono dove va la forza lavoro e gli agenti svolgono il lavoro di raggiungere l'obiettivo. Ecco il sistema operativo ibrido che stiamo creando. Ogni interazione con un agente alimenta il livello di contesto di Degreed, pertanto i dati delle competenze diventano più precisi col passare del tempo. HR e IT ricevono dati sulle competenze di cui possono fidarsi per le analisi, i sistemi delle risorse umane e la pianificazione della forza lavoro, con un numero inferiore di soluzioni puntuali da gestire. I limiti rimangono visibili e ciò conquista la fiducia dei manager e degli addetti alla conformità che decidono se l'adozione dell'AI avrà successo”.

Un unico sistema governato

Ogni agente funziona all'interno dello stesso ambiente governato. L'IT ha un unico sistema da proteggere e monitorare e un solo schema di comunicazione tra agenti anziché integrazioni distinte.

“Gli agenti che agiscono sui dati relativi alle competenze hanno bisogno degli stessi controlli di qualsiasi altro sistema aziendale”, ha dichiarato Eric Sharp, Direttore tecnologico di Degreed . “Ogni agente Degreed opera all'interno di un solo ambiente governato, pertanto l'IT lo protegge e monitora in un solo posto. Poiché gli agenti operano attraverso MCP, i team possono utilizzarli dagli assistenti nei quali già lavorano e una persona approva ogni azione prima che raggiunga un allievo o un sistema di registrazione”.

La governance è anche qualcosa che secondo i dirigenti aziendali rappresenta un ostacolo alla loro implementazione. In un sondaggio condotto in settembre tra i responsabili delle risorse umane e di L&D, Degreed ha scoperto che i partecipanti hanno valutato la propria preparazione alla creazione di un agente di AI con un punteggio di appena 1 su 5, nonostante l'esistenza di obiettivi di AI attivi. Ciò che li frenava non era l'avidità o il budget. Hanno citato come ostacoli la governance, la sicurezza, l'accesso ai dati, l'integrazione, la responsabilità e la conformità. Come ha affermato uno dei partecipanti: “Implementare agenti AI in modo sicuro, affidabile e coerente è una sfida più grande rispetto alla loro creazione”.

Per saperne di più sugli agenti Degreed in diretta, visitare il prossimo evento virtuale, Degreed Vision, il 14 ottobre, che comprenderà un'anteprima esclusiva dei nuovi agenti in arrivo nel 2027. Iscriversi qui per non perdere l'evento.

Informazioni su Degreed

Degreed è il sistema basato sull'AI per la trasformazione della forza lavoro aziendale. Con esperienze di apprendimento informale, native per l'AI, contenuti adattivi, accademie di coorte e percorsi dinamici, Degreed aiuta a iper personalizzare lo sviluppo e consente alla forza lavoro di adattarsi al prossimo grande cambiamento. Per saperne di più, visitare www.degreed.com .

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