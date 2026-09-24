Glass Lewis e Clarity AI hanno annunciato oggi la loro collaborazione, con la fusione della tecnologia avanzata di Clarity AI, i vasti dati di sostenibilità, le analisi IA e la forte presenza sul mercato europeo con le competenze globali di Glass Lewis negli ambiti di governance aziendale, voto per delega e gestione responsabile degli investimenti.

Questa combinazione strategica amplia in modo notevole la capacità dell'azienda di rivolgersi agli investitori istituzionali e alle aziende europei tramite competenze migliorate in termini di mercati locali, una più vasta sostenibilità e uno sviluppo più rapido dei prodotti che gestiscono i requisiti normativi e di gestione in evoluzione a livello europeo.

La piattaforma integrata va a colmare una lacuna in termini di soluzioni, mentre gli investitori istituzionali cercano di raggruppare analisi degli investimenti, sostenibilità, governance, coinvolgimento e voto anziché gestire questi aspetti tramite sistemi, dataset e flussi di lavoro separati.

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