GigaDevice , un'azienda leader di semiconduttori specializzata in memoria flash , microcontrollori (MCU) a 32 bit , sensori e prodotti analoghi , oggi ha annunciato una nuova collaborazione strategica di franchising con Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH, uno dei distributori generalisti di componenti elettronici più importanti d'Europa. L'accordo copre l'EMEA e il Sudest asiatico, compresa l'India, e offre ai consumatori un accesso più ampio al portafoglio completo di microcontrollori, sensori e soluzioni di gestione energetica di GigaDevice.

La collaborazione rafforza ulteriormente la rete di distribuzione e la presenza sui mercati locali di GigaDevice in regioni di importanza fondamentale. Con la sua forte presenza in Europa e una crescente copertura nel Sudest asiatico, Rutronik offre a GigaDevice un canale consolidato supportato da un'ampia presenza sul mercato, competenze tecniche e relazioni con i clienti.

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