GigaDevice , una delle principali imprese nel settore dei dispositivi a semiconduttori, specializzata in memorie flash , microcontroller (MCU) a 32 bit , sensori e prodotti analogici, lancia ufficialmente la nuova generazione della gamma di MCU GD32H7, basata su un’architettura di chip unificata. Sviluppata a partire da un chip di silicio omologo con configurazione IP su misura, ottimizzazione dei dispositivi periferici e ottimizzazione per specifici scenari, la linea completa di prodotti copre con precisione tre scenari applicativi industriali fondamentali: l’interazione uomo-macchina (HMI) industriale, l’automazione industriale generale e il controllo dei giunti servomotorizzati nella robotica. La soluzione offre ai produttori industriali un MCU ad alte prestazioni e completamente integrato, caratterizzato da un’architettura unificata, una chiara classificazione dei prodotti e un’eccezionale riutilizzabilità in fase di sviluppo.

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GigaDevice New-Generation GD32H7 High-Performance MCU

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