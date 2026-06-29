Geoswift e SKUx hanno annunciato una collaborazione innovativa per sviluppare una rete commerciale di stablecoin programmabile. Questa collaborazione strategica collega asset digitali, finanza tradizionale e commercio del mondo reale su scala globale, rappresentando un'opportunità "unica nel suo genere", grazie alla combinazione dell'infrastruttura globale di Geoswift e con i controlli specializzati a livello di singolo articolo di SKUx, integrati direttamente nei sistemi dei punti vendita (POS).

Mentre l'utilizzo della stablecoin aziendale continua ad accelerare a livello globale, governi, aziende, reti di pagamento e piattaforme commerciali guidate dall'intelligenza artificiale, cercano sempre più spesso infrastrutture di pagamento programmabili che possono collegare gli asset digitali con il commercio del mondo reale.

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