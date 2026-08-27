GenNx360 Capital Partners ("GenNx360" o la "Società"), una società di private equity con sede a New York City che investe in servizi industriali per le medie imprese di fascia bassa statunitensi e in aziende di servizi commerciali, ha annunciato oggi il closing coronato dal successo di GenNx360 Capital Partners IV, L.P. (“Fondo IV” o "il Fondo"), con impegni per 865 milioni di dollari, con cui ha superato il proprio obiettivo. Il Fondo IV è il più grande fondo raccolto nella storia di GenNx360.

Il Fondo IV è stato supportato da un gruppo eterogeneo di investitori nuovi ed esistenti, tra cui importanti fondi pensione, società di gestione patrimoniale, compagnie assicurative, fondazioni e family office, e rispecchia la fiducia nell'approccio disciplinato agli investimenti della Società, nel suo modello operativo di creazione del valore e nel suo esperto e vario team.

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Edward Lopez

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