GenBio AI ("GenBio") è una società specializzata in IA per uso scientifico, cofondata dal premio Nobel David Baker, dallo scienziato leader in ambito IA Eric Xing e da altri importanti ricercatori nei settori di scienze della vita e IA provenienti da Stanford, Carnegie Mellon University, Mohamed Bin Zayed University of Artificial Intelligence, Harvard, Weizmann Institute e da altri istituti di ricerca. Oggi l'azienda ha presentato AIDO Cell, il suo modello virtuale del mondo cellulare, il primo sistema in grado di simulare una cellula umana, sia allo stato naturale che in risposta a farmaci e altri tipi di intervento, nella sua completa gerarchia biologica, da DNA e RNA fino alle proteine e al livello di cellula completa.

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