The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) oggi ha annunciato la nomina di Gaétane Baudry al ruolo di vice presidente senior/ direttrice generale globale presso Bobbi Brown , con entrata in vigore l’8 ottobre 2026. Con sede a New York, Gaétane risponderà a Lisa Sequino, presidente globale Makeup Brands.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20261008912417/it/

Gaétane Baudry

Gaétane sarà responsabile della strategia globale e della continua evoluzione di Bobbi Brown, rafforzando l’identità distintiva del brand, portando avanti l’innovazione e la creatività e consolidando l’interesse dei consumatori in tutto il mondo.

“Gaétane è una leader stimolante e altamente collaborativa che vanta esperienza, energia e una forte attenzione all’esecuzione”, commenta Lisa Sequino.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261008912417/it/

Rapporti con i media:

Brendan Riley

briley@estee.com

Rapporti con gli investitori:

Rainey Mancini

rmancini@estee.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire