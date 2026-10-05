FuzeBox AI è stata nominata dalla SPUR Coalition, azienda no-profit internazionale composta da 37 organizzazioni di news e media, una dei quattro coautori fondatori del suo Evidence Profile Technical Committee, adottato il 2 settembre 2026 per preparare un profilo di evidenza per lo standard di Telemetria dei contenuti di SPUR: un modo per gli editori di verificare le relazioni sull'uso dell'AI senza dipendere dalla collaborazione dell'azienda di rendicontazione.

L'attuale standard di SPUR prevede che le aziende di AI producano autonomamente relazioni sul proprio utilizzo dei contenuti.

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