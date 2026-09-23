Secondo le stime, affrontare i rischi per la salute di tipo comportamentale, metabolico e ambientale potrebbe generare un aumento del PIL globale annuo pari a circa 16,4 trilioni di dollari nel 2050.

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A new whitepaper by Future Health – A Global Initiative by Abu Dhabi, in collaboration with the McKinsey Health Institute, estimates that eliminating modifiable health risks could deliver substantial health and economic benefits

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