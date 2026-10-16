Future Health – un'iniziativa globale di Abu Dhabi ha aperto le domande di partecipazione per la Future Health Digital Innovation Challenge 2026, accogliendo innovatori da tutto il mondo per sviluppare AI, software e soluzioni di tecnologia connessa che possono aiutare le persone e i sistemi sanitari a comprendere prima le esigenze sanitarie e di conseguenza agire in maniera più tempestiva.

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