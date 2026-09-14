H.U. Group Holdings Inc. e la sua controllata Fujirebio oggi hanno annunciato che l’Agenzia regolatoria della sanità brasiliana (ANVISA, Agência Nacional de Vigilância Sanitária) ha concesso l’autorizzazione all’immissione in commercio dei test Lumipulse G NfL Blood e Lumipulse G pTau 217 Plasma per l’uso sulla piattaforma di immunodosaggio completamente automatizzata LUMIPULSE ® G in Brasile.

“L’autorizzazione ANVISA per i test Lumipulse G NfL Blood e Lumipulse G pTau 217 Plasma segna un altro passo fondamentale nella nostra mission: estendere l’accesso a biomarcatori ematici affidabili e clinicamente significativi per medici e pazienti in tutto il mondo”, commenta Christiaan De Wilde, amministratore delegato Fujirebio Europe N.V. “Rendendo disponibili ai laboratori entrambi i test per biomarcatori neurologici su un’unica piattaforma completamente automatizzata contribuiamo a sostenere decisioni cliniche basate su dati più accurati in un’ampia gamma di patologie neurologiche e lungo l’intero percorso diagnostico”.

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